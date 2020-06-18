شاهد.. شريف منير يشعل "انستجرام" بعلم مصر

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شارك النجم شريف منير، متابعيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر منير، بالصورة بالعلم المصري وعلق قائلا: "ده بقي العلم اللي كان تاعب ناس بتتريق وبتسأل العلم فين ، هو أنت نسيت تتصور مع العلم، وأضاف العلم أهو ده العلم اللي حطيته عندي في بيتي وبتصور معاه دايما وكنت شايله من يوم 3/7 وكان معايا في 3/6 يوم الثورة العظيمة".





وتابع: "عرفته ليه محتفظ بيه وبيتصور جنبه دايما، وانبسط أكتر لم عرفتو علم مصر مهم قوي بالنسبة لي ، خلاص فهمتو إني شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر وهذا هو المطلوب، حد ليه شوق في حاجة.





مسلسل "لما كنا صغيري"، آخر أعمال شريف منير وتدور أحداثة في إطار الغموض والإثارة حول جريمة قتل، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وماجدة منير،