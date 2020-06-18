الكشف عن وجهة «كينو» المُقبلة في الموسم الجديد









تحدث تقرير صحفي برازيلي مساء اليوم الأربعاء عن وجهة النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز في الموسم الجديد بعد اقتراب رحيله عن النادي السماوي.





وجهة كينو المقبلة في الميركاتو الصيفي





وأوضح تقرير صحفي برازيلي اقترب "كينو" جناح نادي بيراميدز، من العودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بعد رحيله في عام 2018 إلى الدوري المصري مقابل 10 ملايين دولار، قادما من بالميراس البرازيلي.





وذكرت صحيفة "Mercado de Bola" البرازيلية أن نادي أتلتيكو مينيرو اقترب من حسم الصفقة والتعاقد مع كينو لاعب فريق بيراميدز.





وأكدت الصحيفة البرازيلية أن أتلتيكو مينيرو سيقوم بدفع مبلغ 3 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كينو من بيراميدز.



