الكشف عن وجهة «كينو» المُقبلة في الموسم الجديد

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:34 ص
كينو
كينو
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي برازيلي مساء اليوم الأربعاء عن وجهة النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز في الموسم الجديد بعد اقتراب رحيله عن النادي السماوي.

وجهة كينو المقبلة في الميركاتو الصيفي

وأوضح تقرير صحفي برازيلي اقترب "كينو" جناح نادي بيراميدز، من العودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بعد رحيله في عام 2018 إلى الدوري المصري مقابل 10 ملايين دولار، قادما من بالميراس البرازيلي.

وذكرت صحيفة "Mercado de Bola" البرازيلية أن نادي أتلتيكو مينيرو اقترب من حسم الصفقة والتعاقد مع كينو لاعب فريق بيراميدز.

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن أتلتيكو مينيرو سيقوم بدفع مبلغ 3 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كينو من بيراميدز.

وأتمت الصحيفة أن هناك رغبة من قبل الجزيرة الإماراتي في التعاقد مع كينو بشكل نهائي، حيث أكدوا قبل أيام على وجود مفاوضات مع مالك بيراميدز، سالم الشامسي، لكن لم يتطرقوا إلى أي تفاصيل مادية.

أخبار تهمك

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ يوم

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 10 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

02:04 ص

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟