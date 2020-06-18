"على أبواب الفتن" أفضل برنامج ديني في استفتاء "الفجر الفني"

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن"، للداعية مصطفى حسني في استفتاء "الفجر الفني"، المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم الخميس الموافق 18 يونيو،حيث حصد على 12195صوتًا، بمعدل 36,5%، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء" الذي حصل على 29,42%.


وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


يذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وعرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.

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