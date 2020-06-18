الدنيا بتجرح وقلبي في حكاوي.. عمر كمال يطرح عمل فني جديد

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:33 ص
فايقة محمد عادل
أعلن النجم عمر كمال، عن استعداده لطرح عمل فني جديد بعنوان "الدنيا بتجرح وقلبي في حكاوي "، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "]وتيوب".

بعض كلمات الأغنية

الدنيا بتجرح وقلبي في حكاوي .. ولا حاجة بتفرح ولا حد بيداوي .. من صغري وأنا بشقي عايش فيها بطولي .. والناس عنيها راشقة علي الرزق بصولي .. لسة عليا بيتكلموا ناسين إنهم اتعلموا .. ما تقوله يا عم وفهمه اللي يبيع بيضيع .. هفضل أستاذ وهفكره لو مريض الصيد هغيره في الدنيا اللي بيتكبرو بيروح وقتهم في السريع.

يشار أن آخر أعمال عمر أغنية "شيكولاته سايحة جوه كيك"، وقد تخطت حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.


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الدنيا بتجرح .. وقلبى ف حكاوى 💔 soon

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