"الحكاية" لعمرو أديب أفضل برنامج تليفزيوني في استفتاء "الفجر الفني"

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني"، قائمة أفضل برنامج، اليوم الخميس 18 يونيو.


وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12244صوت مايعادل41,46%، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,29%


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط

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