سيتين يتحدث عن غياب الجماهير ورأيه في فاتي وجريزمان









تحدث المدرب كيكي ستيين المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن غياب جماهير البارسا عن مباريات الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا، وعن تعليقه على أداء الثنائي فاتي وجريزمان في مباراة ليجانيس في الجولة 29 من الليجا.





تصريحات كيكي ستيين مدرب برشلونة





وتحدث كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في تصريحات صحفية: "قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلا في الاستاد.. ومن الواضح ان المشهد كان مختلفا. بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءا هاما من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، وشوشات الجماهير التي تشعر بها... كل هذا نشعر به".





وأكمل كيكي: "ربما عندما تلعب على أرضك يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيرا عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض اشبيلية دون جماهير".





وعن المهاجم فاتي أوضح كيكي: "اخترنا اطلاقه، لانه كان جيدا منذ بعض الوقت في التمارين. قام بعمل جيد في المقدمة والجزء الدفاعي، وليس فقط بالهدف الذي سجله. لا يزال يفتقد بعض الأمور، على غرار التماسك، لكنه سيدركه. شعر ببعض الانزعاج في الاستراحة، لذا قررنا عدم المخاطرة واخراجه باكرا من المباراة".



