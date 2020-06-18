بإطلالة شتوية.. إيمي سمير غانم تغازل جمهورها عبر "انستجرام"

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نحرص النجمة إيمي سمير غانم، التفاعل الدائم مع جمهورها بنشر صور من حياته اليومية والفنية، حيث نشرت إيمي منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وظهرت إيمي، بالصورة بإطلالة شتويه مرتدية چاكت شتوي أسود واعتمدت علي الشعر المنسدل، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا. 
 

يذكر أن آخر الأعمال الفنانة إيمى سمير غانم ، مسلسل "عزمى وأشجان".


وشاركها فى البطولة، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.
بإطلالة شتوية.. إيمي سمير غانم تغازل جمهورها عبر "انستجرام"
بإطلالة شتوية.. إيمي سمير غانم تغازل جمهورها عبر "انستجرام"

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