شاهد.. أحمد فلوكس يشارك جمهوره بفيديو جديد من داخل الچيم

يحرص النجم أحمد فلوكس التفاعل الدائم مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث نشر فلوكس منذ قليل ڤيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية بالچيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،حيث ظهر "فلوكس"، بالفيديو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل الچيم، وتفاعل الكثير مع الڤيديو ومن أبرز التعليقات "متألق دايما".يذكر أن فلوكس أسَّسَ في الفترة الأخيرة شركة، تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير .