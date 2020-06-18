هكذا استعاد محمد فؤاد ذكرياته مع فيلم "رحلة حب"

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استعاد النجم محمد فؤاد، ذكريات فيلم رحلة حب من خلال نشره صورة من الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وظهر بالصورة برفقة النجم أحمد حلمي، وعلق قائلا: "رحلة حب وتفاعل الكثير من الجمهور مع الصورة وعلق أحد متابعيه قائلا : أحلي فيلم شوفته في حياتي".


رحلة حب فيلم مصري تدور أحداثه حول صديقان تربيا معا داخل إحدى الملاجئ الخيرية ونالا رعاية وتعليم جامعي، وجاء وقت خروجهم للحياة حيث يوزعهم الملجأ في أماكن بعيدة عن الموقع الجغرافي لمكان الملجأ، فيذهبا للقاهرة لاستلام التعيين كمدرسين، وتتوالى الأحداث حيث يقعا في مشاكل كثيرة يترتب عليها فصلهم من المدرسة ويصبحا في الشارع عاطلين.


جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش".
هكذا استعاد محمد فؤاد ذكرياته مع فيلم "رحلة حب"
هكذا استعاد محمد فؤاد ذكرياته مع فيلم "رحلة حب"

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