تعرف على موعد عودة الدورى المصرى









كشفت وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن موعد عودة النشاط الكروي في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري، بعد أن توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي غزا العالم في الفترة الأخيرة.













بعد أن توقف النشاط الرياضي فى مصر فى منتصف مارس الماضي، ظهرت جبهتين فى مصر، الأول منحازة إلى استئناف النشاط الرياضي و الدوري ومن ضمن المؤيدين النادي الاهلي، والجبهة الآخرة معارضة وعلى رأسهم نادي الزمالك.









ووفقاً للقرارات الرسمية أن ستقوم الأندية بفتح أبوابها للاعبين، لخوض التدريبات استعداد لأستئناف الدوري يوم 20 يونيو الجاري، على أن تعود منافسات بطولة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.









ولقد قام الأتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة ببعض الخبراء و لجنة الأزمات في مجلس الوزراء و وزارة الصحة و السكان و منظمة الصحة العالمية وتعليمات الأتحاد الدولي الفيفا لأتخاذ الإجراءات الوقائية لاستئناف منافسات الدوري.









وقد جاءت بعض الضوابط الاستئناف النشاط الرياضي وهي كالتالى:-









وجاءت الظوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان