تعرف على موعد عودة الدورى المصرى

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:51 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
غدير أحمد


كشفت وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن موعد عودة النشاط الكروي في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري، بعد أن توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي غزا العالم في الفترة الأخيرة.



بعد أن توقف النشاط الرياضي فى مصر فى منتصف مارس الماضي، ظهرت جبهتين فى مصر، الأول منحازة إلى استئناف النشاط الرياضي و الدوري ومن ضمن المؤيدين النادي الاهلي، والجبهة الآخرة معارضة وعلى رأسهم نادي الزمالك.


ووفقاً للقرارات الرسمية أن ستقوم الأندية بفتح أبوابها للاعبين، لخوض التدريبات استعداد لأستئناف الدوري يوم 20 يونيو الجاري، على أن تعود منافسات بطولة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.


 
ولقد قام الأتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة ببعض الخبراء و لجنة الأزمات في مجلس الوزراء و وزارة الصحة و السكان و منظمة الصحة العالمية وتعليمات الأتحاد الدولي الفيفا لأتخاذ الإجراءات الوقائية لاستئناف منافسات الدوري.


وقد جاءت بعض الضوابط الاستئناف النشاط الرياضي وهي كالتالى:-


وجاءت الظوابط كالتالي: 
 
1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.
 
2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات
 
3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي
 
 
4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة
 
5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد
 
6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان
 
7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 11 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

02:04 ص

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟