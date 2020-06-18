فخ رين ينتظر ريال مدريد

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:48 ص
رين الفرنسي
رين الفرنسي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه ربما يعترض فخ محكم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تدعيم خط وسط الملكي بصفقة مهمة من الدوري الفرنسي.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أنه في ظل بحث النادي الملكي عن بديل انجم خط وسط الفريق البرازيلي كاسيميرو فإن زيدان يتطلع لتدعيم خط وسط الميرينجي بالفرنسي إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي والبالغ من العمر 17 عامًا.

وأكد الموقع الفرنسي أن رين وضع خطة للحصول على أكبر عائد من وراء بيع كامافينجا، حيث أن إدارة رين تعلمت الدرس جيدا من الخسارة الفادحة التي تكبدها النادي عندما فرط في بيع عثمان ديمبلي لبروسيا دورتموند الألماني في عام 2016 بثمن زهيد بلغ وقتها 15 مليون يورو.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن ديمبلي انتقل إلى برشلونة في عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو الأمر الذي أصاب إدارة رين بالحسرة.

وكشف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد تقدم بعرض لرين من أجل التعاقد مع كامافينجا ولكن لم يتم الرد عليه، حيث يسعى رين لتجديد عقد نجمه الفرنسب أولًا من أجل بيعه بأعلى سعر متاح.

وأوضح الموقع الفرنسي أن رين يخطط لإغراء نجم خط الوسط الشاب الفرنسي براتب كبير من أجل إقناعه بالتجديد وبالتالي يستطيع النادي الفرنسي الدخول في المفاوضات بقوة وتحقيق أكبر استفادة مالية من بيعه.

أخبار تهمك

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 8 ساعات

خبير: ملء إثيوبيا سد النهضة بمثابة إعلان حرب (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

02:04 ص

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟