فخ رين ينتظر ريال مدريد





ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه ربما يعترض فخ محكم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تدعيم خط وسط الملكي بصفقة مهمة من الدوري الفرنسي.





وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أنه في ظل بحث النادي الملكي عن بديل انجم خط وسط الفريق البرازيلي كاسيميرو فإن زيدان يتطلع لتدعيم خط وسط الميرينجي بالفرنسي إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي والبالغ من العمر 17 عامًا.





وأكد الموقع الفرنسي أن رين وضع خطة للحصول على أكبر عائد من وراء بيع كامافينجا، حيث أن إدارة رين تعلمت الدرس جيدا من الخسارة الفادحة التي تكبدها النادي عندما فرط في بيع عثمان ديمبلي لبروسيا دورتموند الألماني في عام 2016 بثمن زهيد بلغ وقتها 15 مليون يورو.





وأفاد الموقع الفرنسي بأن ديمبلي انتقل إلى برشلونة في عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو الأمر الذي أصاب إدارة رين بالحسرة.





وكشف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد تقدم بعرض لرين من أجل التعاقد مع كامافينجا ولكن لم يتم الرد عليه، حيث يسعى رين لتجديد عقد نجمه الفرنسب أولًا من أجل بيعه بأعلى سعر متاح.



