الأهلي يدرس عروض ثنائي خط الوسط لإعارتهما خلال الصيف المقبل

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:45 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


تلقى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد محمود وكريم نيدفيد، عرضين للاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقوم جهاز الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي بدراسة تلك العروض، وحسم أمرهم بشكل نهائي.

ويفكر جهاز الكرة في هذه الخطوة بجدية من أجل عودة الثنائى لاكتساب حساسية المباريات من جديد، خاصة بعدما ابتعدا عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابات.

ويرى الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، أن منطقة خط الوسط ستكون بها تكدس كبير، خاصة بعدما استقر على عودة أكرم توفيق المعار للجونة.

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