صيدلي عن علاج كورونا الجديد: سم قاتل في هذه الحالة

كشف الدكتور عمرو المغربي، عضو نقابة الصيادلة، عن تفاصيل ترحيب منظمة الصحة العالمية لاستخدام "الديكساميثازون" لعلاج بعض الحالات الحرجة من مرضى كورونا، قائلًا: "الأطباء المصريين لهم السبق في مثل هذه الأشياء".





وأوضح "المغربي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم استخدام "الديكساميثازون" بالفعل في مستشفيات العزل لبعض الحالات الحرجة، لافتًا إلى أن الأطباء المصريين طوروا الكثير من الأشياء.





وأضاف أن نسب الشفاء من فيروس كورونا مرتفعة في مصر، وهناك حالات حرجة للغاية تماثلت الشفاء، موضحًا أن "الديكساميثازون" يستخدم لعلاج بعض الحالات الحرجة؛ لأنه مكون من الكورتيزون، ويكون له اشتراطات.





وأشار إلى أن الكورتيزون سم قاتل إذا لم يستخدم تحت إشراف الطبيب، معلقًا: "الشعب المصري تحول إلى 100 مليون طبيب وصيدلي في الفترة الحالية، وهذا شيء خاطئ".



