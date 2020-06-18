العائدون من ليبيا: كنا وسط عصابات وثقتنا كبيرة في السيسي (فيديو)

عبر المصريين المحتجزين في ليبيا، عن سعادتهم بالعودة إلى مصر، حيث عرض برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، تعليقاتهم بعد العودة لأرض الوض.









وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا بعد العودة: «كنا وسط عصابات وكانت ثقتنا كبيرة في إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتركنا، وشكرًا للرئيس والمخابرات المصرية».





وأضاف أحد المصريين المحتجزين في ليييا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"





وقال آخر: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة أخرى".





وردد الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا، هتاف «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».



