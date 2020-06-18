كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:39 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

فجر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل عن أنه سبق له طلب التعاقد مع محمد صلاح نجم الريدز الحالي عندما كان مديرًا فنيًا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني وكان صلاح يلعب في بازل السويسري.

 

وقال يورجن كلوب لموقع "ليفربول إيكو":" عندما واجهت بازل وصلاح وأنا في دورتموند لم نكن نعرف محمد صلاح حينها قلت يا إلهي ما هذا؛ كان لا يُصدق.. عندما طلبت منهم ضمه، كان بالفعل انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي لكنه عانى هناك لأن انضمامه كان سابق لآوانه".

 

وانضم محمد صلاح قبل محطة ليفربول من بازل السويسري إلى تشيلسي بعد مكالمة من البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة فانتقل إلى الدوري الإيطالي من بواية فيورنتينا ثم روما ثم قرر الانتقال إلى ليفربول حتى  الآن.

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