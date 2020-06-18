الدوري الإنجليزي يغازل 8 نجوم من برشلونة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:00 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

يغازل عمالقة الدوري الإنجليزي 8 نجوم من نادي برشلونة الإسباني تمهيدًا للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تسعى لضم أنطوان جريزمان بعد موسم فيه الكثير من الشكوك مع برشلونة كما يحظى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو باهتمام تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد بملاكه الجدد من السعودية.

 

وأشارت إلى أن أرسنال يرغب في التعاقد قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي ويريد إيفرتون ضم مواطنه الشاب جان كلير توديبو بينما عثمان ديمبيلي في رادار أرسنال وليفربول ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع البرتغال نيلسون سيميدو بينما إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال يحظيان باهتمام عمالقة إنجلترا.

 

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