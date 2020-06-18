بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الخميس ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية





- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس، حيث وصلت ذروة الارتفاع، الأربعاء، وسجلت القاهرة حوالي 39 درجة.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة انتهت الأربعاء، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اليوم الخميس، وتصل لـ32 درجة على القاهرة.





ومن جهته، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.





وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تستقر يوم الخميس وتنخفض الحرارة 7 درجات مقارنة باليوم.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد انتهت الأربعاء، ونشهد تحسن في الأحوال الجوية في فترات الليل، وتنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من مساء الأربعاء مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.





وتوقع "شاهين"، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة بنحو 4-5 درجات عن اليوم.



