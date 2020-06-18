أسامة هيكل لنقيب الإعلاميين: لماذا تتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:16 ص
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
علق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على تصريحات الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بشأن رفض النقابة تدخله في شؤونها قائلاً: لم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية، كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها، كم عضوًا في النقابة؟ وكم وجهًا يظهر على الشاشة ليس عضوًا بالنقابة؟ لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟".

وقال وزير الدولة للإعلام في بيان له: "لماذا يصدر سيادته مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل؟ وما أعلمه أن المؤسسات المحترمة ترد على الخطابات بالمثل وليس عبر وسائل الإعلام".

وكان قد أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، رفضه تدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان سابق له: "فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية، يأتيني من وزير الدولة للإعلام، بدون سند قانوني، يطلب مني بيانات الأعضاء، ومن تقدم للنقابة، ومن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح، وأمر غير قانوني؛ حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة، فهي جهة مستقلة".

وأضاف نقيب الإعلاميين في بيانه: "لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء، وأن هذة اللغة غير اللائقة التي تحدث بها الوزير في خطابه، وما دفعني للرد عليه بكل احترام، هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته".

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