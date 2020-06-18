عاجل.. أول تعليق للمصريين العائدين من ليبيا (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:23 ص
المصريون العائدون من ليبيا
المصريون العائدون من ليبيا
أمنية فوزي
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أول تعليق للصريين العائدين من ليبيا بعد عودتهم إلى أرض الوطن.

وأعرب المصريين العائدين من ليبيا، عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا بعد العودة: "كنا وسط عصابات وكانت ثقتنا كبيرة في إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتركنا، وشكرًا للرئيس والمخابرات المصرية".

وأضاف أحد المصريين المحتجزين في ليييا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"

وقال آخر: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة "أخرى.

وردد الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا، هتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

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