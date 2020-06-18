تدهور حالة طليقة ماجد المصري الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا"

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصري، بالتحدث عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال صورة عبى حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت قائله: "قدر الله وماشاء فعل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما اخذنا حذرنا للأسف الكورونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا متطمنة وثقتي ويقيني بالله أقوى إنه يشفيني زيعافيني وتعدي الأزمة دي على خيرإن شاء الله".


واعتادت منى اش اش، على طمأنة متابعيها منذ إصابتها بكورونا وإعلان ابنتها خبر إصابتها بعد إجرائها التحاليل والتي أظهرت إيجابية نتائجها.
تدهور حالة طليقة ماجد المصري الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا"
تدهور حالة طليقة ماجد المصري الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا"

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