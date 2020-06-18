مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "ودي عاجبك فيها ايه"

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت الفنانة مي كساب، عن أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "ودي عاجبك فيها أيه"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث نشرت مي كوبليه من الأغنية وعلقت قائله: "الأغنية كاملة علي اليوتيوب"؛  والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان أشرف سالم، وتوزيع زوجها أوكا.


والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية، ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.


يشار أن مي، شاركت في مسلسل"اللعبة" برمضان 2020 وتدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.


ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد.

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