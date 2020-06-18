إنتر ميلان يرغب فى ضم نجمي ريال مدريد ومانشستر سيتي









كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة قوية لدى فريق إنتر ميلان الإيطالي فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وذكرت صحيفة"سبورت ميدياست" أن النيراتزوري بقيادة أنطونيو كونتى يرغب فى ضم لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف بوروسيا دورتموند الالماني اللاعب المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن المتألق خلال الفترة الماضية.





وأشارت الصحيفة أيضًا أن إنتر يريد ضم جابريبل خيسوس لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن انتر يرغب فى التعاقدات بمبلغ رحيل مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز المحتمل لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



