حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم تجهيز المطارات على أساس تقليل الاحتكاك مع الركاب.





وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تخصيص آخر صفين في الطائرة كمكان للعزل في حال ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا على الطائرة.





وأكد أنه لا نية لزيادة أسعار تذاكر الطيران الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر للطيران حصلت على الموافقات الخاصة بالرحلات المسيرة إلى مصر في البداية، وأن الصين ستكون رحلة واحدة أسبوعية.





وكشف محمد منار وزير الطيران المدني، أمس الأربعاء، عن استعدادت وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





ووجه وزير الطيران العاملين بمواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم وعمل كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والعمل علي منع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأمانًا، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، حيث إن هذا القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومتمنيًا زوال هذا الوباء في أقرب وقت.



