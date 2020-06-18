مرتضى منصور يكشف كواليس جلسته بوزير الرياضة لحسم موقف الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:47 ص
مرتضى منصور ووزير الرياضة
مرتضى منصور ووزير الرياضة
رامي بشاي


كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كواليس جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخصوص ملف إستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.
وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن الاحترام المتبادل بين اللجنة الخماسية ومندوبي الأندية جاء بعد جلسة امس مع السيد الوزير، الذي أكد على ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف

واضاف منصور بأن هناك مذكرة موقعة من ١٣ ناد قام بإعدادها النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، اكدنا فيها على الترحاب باستئناف النشاط الرياضي في مصر، ولكن في موسم جديد لعدة أسباب .

وواصل: السيد الوزير أكد على إرسال المذكرة إلى اللجنة الخماسية لمناقشة طلبات الأندية واتخاذ القرار السليم، بعد مناقشة كافة الاراء الخاصة بكل ناد.

وتابع: تم مد المدة الخاصة بسداد الاشتراكات الخاصة بعضوية نادي الزمالك لمدة أسبوع بدون غرامات، وذلك بناءً على طلب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

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