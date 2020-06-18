موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي









يستضيف فريق توتنهام هوتسبير ضيفآ من العيار الثقيل فريق مانشيستر يونايتد، في قمة مثيرة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل على ملعب الفريق المذكور أولاً، وذالك ضمن منافسات الأسبوع ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل كلا من الفريق على أمل تحقيق الفوز في المباراة الأولى لهم، بعد توقف النشاط الرياضى و الدوري الإنجليزي في شهر مارس السابق، وذالك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وعلى الجانب الآخر تقام المباراة في أجواء نارية يعيشها البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد، والسابق لفريق توتنهم، الذي يسعى لتحطيم فريقه السابق.





ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة.





ستنطلق صافرة بداية مباراة اليونايتد الأولى بعد العودة مساء الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.



