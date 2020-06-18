فضائح عمرو وردة لا تتوقف

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:35 ص
عمرو ورده
عمرو ورده
علي ماهر حلمي


نشرت صحيفة يونانية محادثات للاعب منتخبنا الوطني عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادي باوك اليوناني وهو يحاول معاكسة احدي المذيعات باليونان حيث حاول اللاعب اجبارها علي ارسال رقم بطاقتها واسمها بالكامل من اجل حجز تذكرة الي مدينة سالونيك لقضاء يوم معه ولكنها رفضت ونشرت رسائله علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها اللاعب الدولي المصري هذا الشئ حيث سبق وافتعل أزمة مشابها لهذه داخل معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي كانت مقامة في مصر وادي ذالك الي استبعاده من دور المجموعات بالبطولة.

وكان وردة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قد انضم لصفوف نادي فيوينيسي البرتغالي لكن فسخ النادي عقده مع اللاعب بعد 48 ساعة من تقديمه لوسائل الإعلام حيث أخبر قائد الفريق البرتغالي مدربه بأن وردة يحاول التحرش بزوجات اللاعبين مستشهدا بواقعة على "إنستجرام" بصديقة أحد زملائه بالفريق، وهو ما دفع النادى لإعلان فسخ العقد مع اللاعب.

وفي عام 2013 قام المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ربيع يس باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق التحضيري لبطولة كأس العالم للشباب بتركيا لسوء سلوك اللاعب دون ذكر السبب.

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