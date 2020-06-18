مرتضى منصور عن رئيس الاتحاد السكندري: "حدوتة اسكندرانية"

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:29 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنجوم نادي الاتحاد السكندري خلال ظهورهم على قناة الأبيض في احتفالية خاصةً لزعيم الثغر.


وقال منصور: محمد مصيلحي حدوتة اسكندرانية فهو رمز للجدعنة والرجولة وله رصيد كبير من المواقف الرائعة، أناأعشق إسكندرية ولها معزة خاصة في داخلي ، وافتخر باقامتي في مدينة الإسكندرية الجميلة.

واضاف: أهلا وسهلاً بنادي الإتحاد السكندري في قناة نادي الزمالكونرحب بكافة الضيوف من نجوم نادي الزمالك، ونرحب أيضا بمحمد مصيلحي الاب الروحي للإسكندرية

من جانبه حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على اللافتة الطبية من نادي الزمالك على استضافته لنا عبر قناته الخاصة.

وقال مصيلحي في مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك : نرحب وندعى المستشار مرتضى منصور بزيارة نادي الاتحاد السكندري فور عودة النشاط الرياضي بمصر، وعودة الأعضاء للتواجد في الأندية.

وطالب مصيلحي منصور بعقد جلسة خلال الوقت الأخير لحسم ملف الصفقات حيث قال اعلم مدى حب جماهير الإتحاد السكندري، لذلك نتمنى حسم عدة صفقات من نادي الزمالك.

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