خطوة واحد تفصل راموس عن تحقيق رقم قياسي









صَارَ نجم الفريق الإسباني ريال مدريد، سيرجيو راموس علي خطوة من تحقيق رقم قياسي فى ظل منافسات الليجا الإسبانية.













وكشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، على أن راموس تمكن ضد إيبار من تحقيق نفس رقم رونالد كومان، أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في الليجا الإسباني برصيد 67 هدفاً.













واختتمت الصحيفة أن سيرجيو راموس على بعد هدف واحد لكسر الرقم القياسي، حيث أن استطاع راموس تسجيل هدف ضد إيبار في الجول ال 28 وارتفاع رصيده إلى 67 هدفاً.











