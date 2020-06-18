خطوة واحد تفصل راموس عن تحقيق رقم قياسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:26 ص
راموس
راموس
غدير أحمد


صَارَ نجم الفريق الإسباني ريال مدريد، سيرجيو راموس علي خطوة من تحقيق رقم قياسي فى ظل منافسات الليجا الإسبانية.



وكشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، على أن راموس تمكن ضد إيبار من تحقيق نفس رقم رونالد كومان، أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في الليجا الإسباني برصيد 67 هدفاً.



واختتمت الصحيفة أن سيرجيو راموس على بعد هدف واحد لكسر الرقم القياسي، حيث أن استطاع راموس تسجيل هدف ضد إيبار في الجول ال 28 وارتفاع رصيده إلى 67 هدفاً.



والجدير بالذكر أن خاض راموس 39 مباراة مع إشبيلية في الليجا وسجل هدفين، بينما لعب مع ريال مدريد 445 مباراة في الليجا الإسباني وسجل 65 هدفاً.

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