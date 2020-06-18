الكشف عن حقيقة تولي حازم إمام قيادة أسوان









كشف حازم إمام نجم كرة القدم المصرية ونادى الزمالك عن رغبته فى دخول مجال التدريب خلال الموسم القادم .





وربطت تقارير صحفية اسم حازم إمام فى تولي القيادة الفنية لفريق أسون خلفًا للمدرب مجدي عبد العاطى الذي تقدم بإستقالته .





وقال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن نادي أسوان لم يفاوض حازم إمام كما ردد البعض في الآونة الأخيرة.





وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نفاوض حازم إمام فهو لا يمتلك الخبرات الكافية وأسوان ليس حقل تجارب لكي يفاوض حازم إمام"









وتابع: "يتم عرض علينا بعض الأسماء ولكننا لم نفاوض أي مدرب حتى الآن ولكن بداية الأسبوع المقبل سيشهد تطورا كبيرا في ذلك الملف"



