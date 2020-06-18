محافظ مطروح يكشف تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا (فيديو)

أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، عن سعادته بعودة المصريين المحتجزين في ليبيا، بسلام دون تعرض أي منهم لأذى، بفضل جهود مؤسسات الدولة.





وقال "شعيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" أن المصريين المحتجزين في ليبيا، تم الاطمئنان عليهم، ونجحنا في الوصول إليهم بفضل الله وبجهود المؤسسات الحكومية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شكل خلية لهذه الأزمة لإعادتهم لأرض الوطن.





وأضاف محافظ مرسى مطروح، أن الجهات المعنية على رأسهم المخابرات تكاتفت تمامًا، ولم تدخر جهدًا من أجل إعادة المصريين لأرض الوطن، مضيفًا أن الرئيس السيسي أبلغهم بأن كل الخيارات متاحة مقابل عودة أولاد مصر لبلادهم، وبالفعل الخيار الدبلوماسي الذي تم تنسيق مع وزارة الداخلية الليبية والجيش الوطني الليبي، وتكلل بالنجاح وبتحرير أولادنا.





واستكمل حديثه، بأن الحكومة الليبية، نجحت في القبض على عناصر الميليشيا، ويتم الآن عرضهم على النيابة، مشيرًا إلى أن المصريين المحتجزين تحركوا صباح اليوم إلى مصر، ووصلوا إلى منفذ السلوم منذ لحظات قليلة، على الرغم من أنهم في أيدينا من ليلة الثلاثاء، وتواصلوا مع أسرهم لطمأنتهم.





وواصل حديثه، بأن مصر مفتوحة لأبنائها بمشاريعها وتفتح أيديها لهم خاصة وأنها الأولى بهم، مشددًا أن الأجهزة المصرية أمنت أبنائها على مسافة 1000 بشكل رائع، دون أن يعترض أحد خط السير، حتى وصولهم لأرض مصر.





وتابع، أن مصر لم تكن أبدًا دولة معتدية، إلا أنها لم ولن تترك حق أبنائها، وهذه هي مصر على مر تاريخها، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تحافظ مصر على أبنائها في الداخل والخارج وهذا ما رأيناه في بداية أزمة كورونا عندما أعاد أبناء الوطن من مدينة ووهان الصينية.





واختتم محافظ مرسى مطروح، أنه سيمنح الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا الهدايا، وجميعهم عادوا إلى أرض الوطن وهم يحملون أعلام مصر فخرًا بوطنهم الذي لم يتركهم لحظة واحدة وأعادهم لأرض الوطن مرة أخرى.

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