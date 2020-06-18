بعد إعلانه عن تجسيد شخصية الإمبراطور.. حقيقة الخلاف بين أحمد السقا ومحمد رمضان

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية حول مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا وأمير أكرارة والذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع الإعلان عن مسلسل "الإمبراطور"، للفنان محمد رمضان.

وذكر "et بالعربي"، أنه كان من المفترض أن يشترك محمد رمضان، مع أحمد السقا، في البطولة المشتركة في مسلسل "نسل الأغراب"، ولكن "رمضان"، رفص البطولة المشتركة وتم الإتفاق بينهم بالتراضي وحل محله النجم أمير كرارة وجاء كل ذلك بعد انتشارك أخبار عن عمل محمد رمضان مع المخرج محمد سامي في مسلسل رمضاني للعام القادم.

وقيل أنه تم الإعلان عن مسلسل "الإمبراطور" بالتزامن مع الإعلان على مسلسل "نسل الأغراب"لكس يغطي عليه بعد رفض "رمضان" البطولة المشتركة.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن رسميا عن تقديمة لشخصية الفنانة الراحل أحمد زكي في السباق الرمضاني المقبل وكان سيقوم بكتابته الكاتب وحيد حامد ولكنه اعتذر بسبب انشغاله في كتابة مسلسل "الجماعة" الجزء الثالث وحل محله الكاتب بشير الديك.

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