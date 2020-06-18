رامز مجنون رسمي أفضل برنامج مقالب في استفتاء "الفجر الفني"

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تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني" ، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب في دراما رمضان 2020.



وحصل علي نسبة 44098صوت بما يعادل 50.15% اليوم الخميس 18 يونيو.



قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية اليوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.