سعد الصغير الأفضل في استفتاء "الفجر الفني" عن تتر "ولاد إمبابة"

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان سعد الصغير، استفتاء "الفجر الفني"، لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير، اليوم الخميس 18 يونيو على 30366صوت، وهو ما يعادل30,89 %، من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس".


يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري
سعد الصغير الأفضل في استفتاء "الفجر الفني" عن تتر "ولاد إمبابة"
سعد الصغير الأفضل في استفتاء "الفجر الفني" عن تتر "ولاد إمبابة"

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