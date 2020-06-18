تحديد موعد ومكان بطولة دوري أبطال أوروبا









أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد حدد موعد ومكان المباربات النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.





وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد اختار العاصمة البرتغالية لشبونة مكان للدورة المجمعة للثمان فرق، بدل من أسطنبول.





وتابعت الإذاعة، أن الاتحاد الأوروبي قد أجل تحديد موعد مباراة العودة بين كل من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وبرشلونة أمام نابولي، إلى شهر يوليو المقبل.





وأشارت الإذاعة، أن الاتحاد الأوروبي يريد معرفة مدى تطور الوباء، ومن الممكن نقل مكانهما بدل من برشلونة ومانشستر إلى مدينتي جيمارايش وبورتو.





وبعد الانتهاء من مباريات الدور ثمن النهائي، ستستضيف العاصمة البرتغالية الدور ربع النهائي، والذي تأهل له أتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.



