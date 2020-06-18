تحديد موعد ومكان بطولة دوري أبطال أوروبا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:57 ص
دوري ابطال اوربا
دوري ابطال اوربا
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد حدد موعد ومكان المباربات النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد اختار العاصمة البرتغالية لشبونة مكان للدورة المجمعة للثمان فرق، بدل من أسطنبول.

وتابعت الإذاعة، أن الاتحاد الأوروبي قد أجل تحديد موعد مباراة العودة بين كل من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وبرشلونة أمام نابولي، إلى شهر يوليو المقبل.

وأشارت الإذاعة، أن الاتحاد الأوروبي يريد معرفة مدى تطور الوباء، ومن الممكن نقل مكانهما بدل من برشلونة ومانشستر إلى مدينتي جيمارايش وبورتو.

وبعد الانتهاء من مباريات الدور ثمن النهائي، ستستضيف العاصمة البرتغالية الدور ربع النهائي، والذي تأهل له أتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المرجح أن يبدأ الدور ربع النهائي في 11 و12 أغسطس ويكون الدور نصف النهائي يوم 19 من الشهر نفسه، فيما تكون تكون المباراة النهائية يوم 23.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

وكيله يفجر مفاجأة عن عودة أزارو إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟