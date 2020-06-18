أسامة الهندي يفوز في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مؤلف موسيقي لـ"لعبة النسيان"

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فاز المؤلف الموسيقي أسامة الهندي، في استفتاء "الفجر الفني" ، بعد قيامه بتأليف الموسيقى الخاصة بمسلسل "لعبة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني، حيث حصل أسامة الهندي على 24252 صوتًا، بنسبة 23,44%، اليوم الأربعاء 17 يونيو.



قصة مسلسل "لعبة النسيان"



ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".



فريق عمل "لعبة النسيان"



مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.