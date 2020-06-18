وكيله يفجر مفاجأة عن عودة أزارو إلى الأهلي

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:53 ص
ازارو
ازارو
محمد جمال


يسعي رينيه فايلر المدير الفني السويسري لحسم موقف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق والمعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو، إن الأوضاع في المغرب باتت جيدة بشأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأكد البوزيدي في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم"

وعن وليد أزارو، أكد: "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري"

وأوضح: "وعليه فإنه من المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم فيتبقى موسم في عقد اللاعب"

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