وكيله يفجر مفاجأة عن عودة أزارو إلى الأهلي









يسعي رينيه فايلر المدير الفني السويسري لحسم موقف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق والمعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.





وقال حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو، إن الأوضاع في المغرب باتت جيدة بشأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





وأكد البوزيدي في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم"





وعن وليد أزارو، أكد: "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري"



