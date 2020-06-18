ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:50 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي


تمكن ليونيل ميسي من قيادة برشلونة، لتحقيق فوزًا مهمًا على فريق ديبورتيفو ليجانيس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتمكن ميسي من تسجيل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليؤمن به نقاط برشلونة الثلاث.

حيث أصبح على بعد هدف واحد، من بلوغ 700 هدف رسمي، في مسيرته الاحترافية بقميصي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

حيث وصل ميسي مع برشلونة إلى 629 هدفا، خلال 720 مباراة، منذ أول هدف زار به شباك المنافسين، يوم 1 مايو 2005 أمام ألباسيتي.

وجاءت أهداف ميسي على النحو التالي، 440 هدفا في الليجا، و114 في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و5 في مونديال الأندية، و14 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

أما على صعيد المنتخب الأرجنتيني، فأحرز ميسي 70 هدفًا، منهم 34 هدفًا في الوديات، و21 في تصفيات أمريكا الجنوبية، و9 في بطولة كوبا أمريكا، و6 في كأس العالم.

ومن المرجح أن تكون مباراة برشلونة أمام إشبيلية، يوم الجمعة المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، الحدث التاريخي في مسيرة اللاعب، الذي يرغب دائمًا في تحطيم الأرقام القياسية.

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