سنيرجي تفوز في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت شركة "سنيرجي" استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على نسبة مرتفعة من الاصوات كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الأربعاء 17 يونيو.

وحصلت "سنيرجي"، على 33595صوتًا، بنسبة 54,38%.

وقامت شركة "سنيرجي"، لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2

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