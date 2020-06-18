رقم صادم.. جمعية رجال الأعمال تكشف عن عدد المواطنين الذي فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: إن التوقعات تشير إلى فقدان 824 ألف مواطن مصري عملهم بنهاية يونيو الجاري بسبب أغلاق بعض المحال نتيجة ازمة كورونا، وحال استمرار الغلق سيفقد 1.2 مليون شخص سيفقدون وظائفهم، حال استمرار الغلق لآخر ديسمبر المقبل.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن مخاطر الوفاة بسبب الفقر المدقع أضعاف مخاطر الوفاة بكورونا في العدد.





وذكر أن الطيران هو أحد دعائم تعافي الاقتصاد العالمي، الذي يعد اقتصاد رأس مالي يقوم على سهولة وحرية وسرعة تحرك الأفراد والسلع والخدمات، مضيفًا أن الإغلاق العالمي للطيران بهذا الوضع سيؤدى إلى حالة الانغماس في الركود.





وأشار إلى أن فتح حركة الطيران داخل أوروبا، بمثابة "بروفة"، وتقيد حركة الأفراد اصبح أمر غير مقبول، وبالتالي مصر تقوم بعملية الفتح التدريجي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر لطيران تخسر شهريًا ما يقارب من مليار جنيه، كما أن قطاع الطيران العالمي يخسر يوميًا 230 مليون جنيه.



