مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سبب غيابه عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:41 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي


كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب غيابه عن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء مع أندية الدوري لحسم ملف استكمال الدوري المصري الفترة المقبلة.

ولم يحضر مرتضى منصور احتماع اتحاد الكرة وانما حضر عن نادي الزمالك كل من إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريف حسن.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إسماعيل يوسف ذهب بدلا مني لاجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، وهذا لأنني فضلت عدم الذهاب حتى لا يتم تصوير المشهد بفرض رأيي عليهم".

وتابع: "نختلف كثيرا مع بعضنا البعض ولكن نحن في النهاية في بلد ديمقراطية لذا نسعى لتطبيق الصالح العام".

وأضاف: "اللجنة الخماسية أتخذت قرار عودة الدوري على الرغم من أنها لجنة غير شرعية معينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأختم رئيس نادي الزمالك حديثه قائلا: "ما يؤخذ على المسؤولين في الدولة أنهم أتخذوا قرار عودة الدوري العام قبل سماع أصوات الأندية الممثلة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".

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