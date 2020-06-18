مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سبب غيابه عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري









كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب غيابه عن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء مع أندية الدوري لحسم ملف استكمال الدوري المصري الفترة المقبلة.





ولم يحضر مرتضى منصور احتماع اتحاد الكرة وانما حضر عن نادي الزمالك كل من إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريف حسن.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إسماعيل يوسف ذهب بدلا مني لاجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، وهذا لأنني فضلت عدم الذهاب حتى لا يتم تصوير المشهد بفرض رأيي عليهم".





وتابع: "نختلف كثيرا مع بعضنا البعض ولكن نحن في النهاية في بلد ديمقراطية لذا نسعى لتطبيق الصالح العام".





وأضاف: "اللجنة الخماسية أتخذت قرار عودة الدوري على الرغم من أنها لجنة غير شرعية معينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".



