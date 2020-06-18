تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:24 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي

تعجب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من إصرار الانحاد المصري لكرة القدم على استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "لا أفهم سبب التمسك في استكمال الدوري، هل هو من أركان الإسلام؟ حتى يكون كل هذا الإصرار على استئنافه".

وتابع: "حتى في أركان الإسلام أتاح لنا الله الفرصة أننا لو غير قادرين على الصلاة على أو أداء فريضة الحج سيغفر لنا، ما هو سبب الإصرار إذا على استكمال المسابقة لهذا الموسم".

وأضاف منصور: "غالبية الأندية ترفض استكمال الدوري، وتطالب بإلغائه لأسباب صحية ومادية، والأقلية توافق على استئنافه وفي اجتماع الأمس بين اتحاد الكرة وممثلي الأندية كان هناك موافقة من 4 أندية على عودته مقابل ناديان فقط لا يرغبوا في ذلك، وفي اجتماع اليوم مع باقي الأندية رفضت 5 أندية استكمال المسابقة مقابل نادي وحيد وهو المقاولون العرب يريد عودته وهذا حق كفيل له لأنه في المركز الثاني بالبطولة".

وأستكمل: "هناك عدة أسباب مقنعه لإلغاء المسابقة أهمها أنه لازال متبقى ١٧ مباراة كاملة على عكس الدوريات الأوروبية بالإضافة إلى أنه كيف سيعود اللاعبين الأجانب من بلادهم في ظل توقف حركة الطيران وإذا تم فتحها سيعود اللاعبين ليدخلول حجر صحي لمدة ١٤ يوم فمتى سنخوض التدريبات".

وواصل: "أندية الدوري لا تملك جنية واحد وتبحث عن أي شئ لسد حاجة العاملين واللاعبين، وفايز عريبي رئيس نادي طنطا أكد أن أبنته مصابه بكورونا وقال أنه لا يستطيع حمايتها فكيف سأحمي اللاعبين".

وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "سامي الشيشيني مدرب الفريق تقدم باستقالته لخوفه من الإصابة بفيروس كورونا كيف أتحمل أنا هذا القرار، لن أتحمل أي قرار أنا ضده من الأساس ويتحمله فقط من هو موافق عليه".

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