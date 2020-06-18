موعد مباراة ليفربول المقبلة بالبريميرليج أمام إيفرتون









يلتقي نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



