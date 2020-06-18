خالد عليش يشارك جمهوره بصورة من طفولته

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان خالد عليش، ىصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عليش، بالصورة وهو في مرحلة طفولته لم يتجاور الخامسة من عمره ، وعلق عليها: "هي صعبة شوية بس ده اللي حصل ، وتفاعل الكثير من محبيه مع الصورة ومن أبرز التعليقات "شكلك أحلي وأنت كبير ، وأنت صغير كان شكلك شرير أوي".


وفي سياق أخر شارك "عليش"، العديد من الأعمال الفنية منها أدم وجميلة، صاحب السعادة، ربع مشكل، كان كدة بقا كدة، عثمان الحادي عشر، اللهم اني صائم، عوالم خفية، مسيو رمضان مبروك ابو العلمين حمودة.


وكما قدم "عليش"، عدة برامج خاصة به منها الموقف، نهار جديد، مدينة البط، صباحك احلى مع بيبسي، المهرجان، اخطر رجل في العالم، ميني داغش، معاك في السكة.

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