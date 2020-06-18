الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:17 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

واقترب الزمالك من التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لصفاقسي التونسي الذي اقترب من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقع علي عقود انتقاله للترجي التونسي قبل الدخول في مفاوضات مع الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار: " الترجي التونسي تراجع عن إتمام التعاقد بسبب رغبتهم في ضم حمدي النقاز".

وأضح: "تراجع الترجي التونسي عن الصفقة تسبب في موافقة المثلوثي علي الانضمام للزمالك".

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