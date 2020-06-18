صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:13 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يصارع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التعاقد مع صفقة كبرى خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة مجانية.

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع البلوز بشأن تجديد عقده.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل ويليان، بشأن ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع التقرير، أن هناك تنافس شرس بين كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، على ضم ويليان الصيف المقبل.

وأفاد التقرير، أن مانشستر يونايتد يريد الاستفادة من إمكانيات ويليان وخبراته في الدوري الإنجليزي، لمساعدة أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود في خط الهجوم.

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