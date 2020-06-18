"موسى" عن وصول المحتجزين بليبيا: مصر لا تترك أولادها
الخميس 18/يونيو/2020 - 12:46 ص
داليا الحسين
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن، معقبا: "مصر لا تترك أولاها.. ولم يحدث أى ضرر للمصريين المحتجزين بليبيا".
وقدم "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، الشكر للصقور المصرية لجهودهم في إعادة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن.
وأكمل: "ولاد مصر في الطريق ومبروك الحمد لله على السلامة.. هذه هي بلادي التي لا تترك حقوق المصريين في أي مكان في العالم "، منوها إلى أن المصريين المحتجزين في ليبيا كانوا متواجدين في مناطق مليشيا إرهابية"، متابعا: "ولاد مصر راجعين خلاص ودقائق وسوف نراهم على الهواء".
وقدم "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، الشكر للصقور المصرية لجهودهم في إعادة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن.
وأكمل: "ولاد مصر في الطريق ومبروك الحمد لله على السلامة.. هذه هي بلادي التي لا تترك حقوق المصريين في أي مكان في العالم "، منوها إلى أن المصريين المحتجزين في ليبيا كانوا متواجدين في مناطق مليشيا إرهابية"، متابعا: "ولاد مصر راجعين خلاص ودقائق وسوف نراهم على الهواء".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".
وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.
وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.
وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".
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