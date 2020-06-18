"خليكو فريش".. هجوم حاد على علا رشدي بسبب هذه الصورة

Advertisements

تعرضت الفنانة علا رشدي، للإنتقاد من متابعيها، بسبب نشرها لهذه الصورة وكتبت عليها الجزمة كانت جديدة لنج أظن واضح، وهذا ما عرضها للإنتقاد واعتقد البعض بأنها صورة غير لأئقة ولا تليق بجمهورها، معلقين: "عيب الصورة والحركة أيضا"، فيما وجدها آخرون صورة عاديه.





وردت علا، علي بعض الإنتقادات التي وجهت لها وردت قائله: "جماعة الجزمة مش في وش حد ولا إهانة ليكو، خليكو فريش كده".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي وحسن ابو الروؤس وأسلام إبراهيم وزين غريب، والمسلسل من إخراج كاملة ابو ذكري.