رئيس اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة: سيتم استبعاد أي نادي فى هذه الحالة!









بجتمع مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية خلال الفترة الحالية من أجل حسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم.





وكشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية.





وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع"





وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.





وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا"





وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات"



