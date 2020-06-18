عادل حمودة: الإخوان يبحثون عن صنم لعبادته والطواف حوله

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:16 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئبيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الآن البحث عن "صنم"، من أجل عبادته والتبرك حوله، موضحًا أنهم يعملون الآن على إظهار المعزول الراحل محمد مرسى على أساس أنه راعى الحريات على خلاف الحقيقة، موضحا: "فيه محاولة للبحث عن صنم من أجل عبادته.. يطوفون حوله ويتلموسوا البركة.. ويعملون على تحويل مرسى لهذا الصنم.. ولكن هذا صنم فارغ لا يستحق العبادة أو أن نرميه بالجمرات".

وأضاف "حمودة"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أن محمد مرسى، كان مع قتل الصحفيين، وليس حبسهم فقط، مشيرًا إلى أن حديث المستشار أحمد مكي، إلى قناة الجزيرة عن مرسى حديث ساذج ولا يجوز أن يخرج من قاضي كبير كان وزيرًا للعدل.

وفند "حمودة"، جرائم الإخوان خلال عام حكمه للبلاد، وكيف أنهم كانوا يتجسسون على المؤسسات الوطنية، بعدما جاؤوا بأجهزة تنصت من اليونان، وكانوا دائمًا ضد الشعب والصحفيين الذين يكشفون جرائمهم.

وفي وقت سابق، أجرى أحمد مكي، الذي كان وزيرا للعدل في عصر جماعة الإخوان المسلمين، حوارا مع قناة الجزيرة الفضائية، زعم فيه أن محمد مرسي، رفض قمع المتظاهرين، وتقبل الانتقاد للإعلان الدستوري وألغى قانون حبس الصحفيين.

وأثارت تصريحات "مكي" عاصفة من الاستياء في الأوساط المصرية، وكشفت تقارير صحفية، أن المحامي خالد أبوبكر سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان.
 
وسيتضمن البلاغ طلب التحقيق مع أحمد مكى في كل ما ذكره في مداخلته علي قناة الجزيرة.
 
وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات جديدة عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أحمد مكي، وزير العدل الإخواني إبان حكم محمد مرسي كان مسؤولا هو وشقيقه عن جريمة الإعلان الدستوري.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن أول تظاهرة خرجت من الأهرام ضد الإخوان بعد 4 شهور من تولي مرسي وحينها توجهنا إلى نقابة الصحفيين وكنت على رأس المظاهرة، معقبا: "مكي يروج الأكاذيب الآن، ويجب اتخاذ إجراءات قضائية ضده، والفريق أول محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الإخوان لعب دورا وطنيا ورفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة".

وأضاف أن أحمد مكي يكذب ويزور التاريخ، معقبا: "العار عليك، رضيت على نفسك ترتكب جريمة الإعلان الدستوري وتلغي القضاء وأنت قاضي".

وأكد أن الإرهابي عصام العريان كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات، مردفا "الإخوان خونة وجماعتهم ليست مصرية باعترافهم بل قائمة على فكرة الأممية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة حجر صحى الفجر الإخوان أحمد مكي

أخبار تهمك

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

منذ أقل من ساعة

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

استقال بسبب عزل "مرسي".. من هو وزير العدل الأسبق المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية؟

حبس وزير العدل الأسبق في عهد مرسي 45 يوما على ذمة التحقيقات

عادل حمودة: أحمد مكي يهدف لإثارة الفتنة وتشويه حقائق يعلمها الجميع

"هفضحك".. أحمد موسى يشن هجومًا حادًا على الإخواني "أحمد مكي" (فيديو)

كيف شارك وزير العدل الإخواني في خطة الإطاحة بالنائب العام ؟ (فيديو)

أحمد موسى: جماعة الإخوان قتلت "الحسيني أبو ضيف" فى مظاهرات الاتحادية لهذا السبب (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟