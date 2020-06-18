عادل حمودة: الإخوان يبحثون عن صنم لعبادته والطواف حوله

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئبيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الآن البحث عن "صنم"، من أجل عبادته والتبرك حوله، موضحًا أنهم يعملون الآن على إظهار المعزول الراحل محمد مرسى على أساس أنه راعى الحريات على خلاف الحقيقة، موضحا: "فيه محاولة للبحث عن صنم من أجل عبادته.. يطوفون حوله ويتلموسوا البركة.. ويعملون على تحويل مرسى لهذا الصنم.. ولكن هذا صنم فارغ لا يستحق العبادة أو أن نرميه بالجمرات".





وأضاف "حمودة"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أن محمد مرسى، كان مع قتل الصحفيين، وليس حبسهم فقط، مشيرًا إلى أن حديث المستشار أحمد مكي، إلى قناة الجزيرة عن مرسى حديث ساذج ولا يجوز أن يخرج من قاضي كبير كان وزيرًا للعدل.





وفند "حمودة"، جرائم الإخوان خلال عام حكمه للبلاد، وكيف أنهم كانوا يتجسسون على المؤسسات الوطنية، بعدما جاؤوا بأجهزة تنصت من اليونان، وكانوا دائمًا ضد الشعب والصحفيين الذين يكشفون جرائمهم.





وفي وقت سابق، أجرى أحمد مكي، الذي كان وزيرا للعدل في عصر جماعة الإخوان المسلمين، حوارا مع قناة الجزيرة الفضائية، زعم فيه أن محمد مرسي، رفض قمع المتظاهرين، وتقبل الانتقاد للإعلان الدستوري وألغى قانون حبس الصحفيين.

وأثارت تصريحات "مكي" عاصفة من الاستياء في الأوساط المصرية، وكشفت تقارير صحفية، أن المحامي خالد أبوبكر سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان. وسيتضمن البلاغ طلب التحقيق مع أحمد مكى في كل ما ذكره في مداخلته علي قناة الجزيرة.