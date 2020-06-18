تامر مرسي يطرح البروموا التشويقي لمسلسل "شديد الخطورة"

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:04 ص
تامر مرسي
تامر مرسي
مصطفى فكيه
روج رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، لمسلسل "شديد الخطورة"، والذي يجسد دور البطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث قام "مرسي"، بنشر بروموا المسلسل "وعلق عليه قائلاَ: "قريبا.. على واتش إت".‏


وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎


المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب العوضي كل من رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلى، حسني شتا.

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