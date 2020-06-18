تامر مرسي يطرح البروموا التشويقي لمسلسل "شديد الخطورة"
الخميس 18/يونيو/2020 - 12:04 ص
مصطفى فكيه
روج رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل "شديد الخطورة"، والذي يجسد دور البطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
حيث قام "مرسي"، بنشر بروموا المسلسل "وعلق عليه قائلاَ: "قريبا.. على واتش إت".
وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب العوضي كل من رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلى، حسني شتا.
حيث قام "مرسي"، بنشر بروموا المسلسل "وعلق عليه قائلاَ: "قريبا.. على واتش إت".
وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب العوضي كل من رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلى، حسني شتا.
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