تامر مرسي يطرح البروموا التشويقي لمسلسل "شديد الخطورة"

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روج رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، لمسلسل "شديد الخطورة"، والذي يجسد دور البطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث قام "مرسي"، بنشر بروموا المسلسل "وعلق عليه قائلاَ: "قريبا.. على واتش إت".‏





وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎





المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب العوضي كل من رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلى، حسني شتا.

